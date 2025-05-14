HUAWEI Pura 80 получит чип Kirin 9020 и новую систему стабилизации камеры

По данным инсайдера Smart Pikachu, новинка будет представлена в июне этого года. Основой устройства станет обновленный чип Kirin 9020, впервые представленный в серии Mate 70.

Хотя процессор по-прежнему будет производиться с использованием устаревшего 7-нм техпроцесса SMIC, HUAWEI удалось улучшить его энергоэффективность и производительность за счет увеличенных тактовых частот CPU и GPU.

Это должно сделать Pura 80 более мощным устройством, несмотря на ограниченные возможности производства чипов в Китае. Кроме того, ожидается, что HUAWEI значительно улучшит систему стабилизации камеры.

Новое поколение стабилизаторов будет работать быстрее и точнее, обеспечивая четкие снимки даже в сложных условиях. Ожидается, что эта технология будет поддерживаться как аппаратными, так и программными решениями, что сделает Pura 80 одним из самых продвинутых флагманов компании.

HUAWEI также планирует использовать возможности HarmonyOS для повышения автономности и общей производительности смартфонов серии Pura 80, что должно стать одним из ключевых преимуществ устройства на фоне конкурентов.