Huawei Pura 80 Ultra возглавил рейтинг DXOMARK с рекордом 175 баллов

Ключевую роль в этом сыграла фирменная технология Huawei «Red Maple Imaging», объединяющая современное аппаратное обеспечение и программную оптимизацию. Камера оснащена крупным 1-дюймовым датчиком, мультиспектральным сенсором, переменной диафрагмой и алгоритмами обработки изображений, что обеспечивает высокое качество съёмки в разных условиях.

По фотооценке смартфон установил рекорд DXOMARK с результатом 180 баллов. Он отличается точной цветопередачей, естественными оттенками кожи и стабильным балансом белого даже при сложном освещении. Широкая диафрагма и крупный сенсор позволяют получать чёткие и яркие изображения в условиях низкой освещённости, а переменная диафрагма помогает контролировать глубину резкости при групповых снимках.