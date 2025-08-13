Huawei Pura 80 Ultra возглавил рейтинг DXOMARK с рекордом 175 баллов

Huawei Pura 80 Ultra возглавил рейтинг DXOMARK с рекордом 175 балловСмартфон стал лидером по фото и видео качеству
© Huawei
Ключевую роль в этом сыграла фирменная технология Huawei «Red Maple Imaging», объединяющая современное аппаратное обеспечение и программную оптимизацию. Камера оснащена крупным 1-дюймовым датчиком, мультиспектральным сенсором, переменной диафрагмой и алгоритмами обработки изображений, что обеспечивает высокое качество съёмки в разных условиях.
По фотооценке смартфон установил рекорд DXOMARK с результатом 180 баллов. Он отличается точной цветопередачей, естественными оттенками кожи и стабильным балансом белого даже при сложном освещении. Широкая диафрагма и крупный сенсор позволяют получать чёткие и яркие изображения в условиях низкой освещённости, а переменная диафрагма помогает контролировать глубину резкости при групповых снимках.
Автофокус работает быстро и точно, а сегментация портретов демонстрирует высокую точность — размытый фон выглядит плавно, при этом детали, такие как волосы, сохраняются чёткими. В режиме портретной съёмки смартфон близок по качеству к vivo X200 Ultra, но с более реалистичной обработкой изображений.
Возможности зума стали одной из сильных сторон модели. На 10-кратном увеличении детализация и цветопередача остаются на высоком уровне, что выгодно отличает камеру от других флагманов.
В видеосъёмке Huawei Pura 80 Ultra набрал 166 баллов, разделив первое место с iPhone 16 Pro Max и OPPO Find X8 Ultra. По сравнению с предыдущей моделью показатель вырос на 10 баллов. Улучшения коснулись детализации, шумоподавления и стабилизации, что позволяет снимать плавные и чёткие видео даже с рук.