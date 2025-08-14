HUAWEI Pura 80 Ultra возглавил рейтинг камер DxOMark, набрав рекордные 175 баллов

Эксперты отметили точную экспозицию при любом освещении, реалистичное боке в портретах и высокое качество изображения благодаря продвинутой оптике.

Среди мелких недостатков назвали лишь небольшие колебания яркости и цветовых оттенков в сложных условиях. Видео, по их словам, отличается плавностью, стабильностью и хорошей детализацией.

Камера устройства выполнена в виде треугольного модуля и включает основной сенсор на 50 Мп (1 дюйм, f/1.6–f/4.0, OIS), телеобъектив с двумя линзами (50 Мп, f/2.4, 3,7-кратный оптический зум и 12,5 Мп, f/3.6, 9,4-кратный оптический зум), а также сверхширокоугольник на 40 Мп (f/2.2).