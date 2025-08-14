Телефоны
Опубликовано 14 августа 2025, 07:22
HUAWEI Pura 80 Ultra возглавил рейтинг камер DxOMark, набрав рекордные 175 баллов

Это далеко не первый смартфон бренда в топе
HUAWEI Pura 80 Ultra занял первое место в рейтинге DxOMark, установив рекорд в 175 баллов. За фотосъемку смартфон получил 180 очков, за видео — 166.
© DxOMark

Эксперты отметили точную экспозицию при любом освещении, реалистичное боке в портретах и высокое качество изображения благодаря продвинутой оптике.

Среди мелких недостатков назвали лишь небольшие колебания яркости и цветовых оттенков в сложных условиях. Видео, по их словам, отличается плавностью, стабильностью и хорошей детализацией.

Камера устройства выполнена в виде треугольного модуля и включает основной сенсор на 50 Мп (1 дюйм, f/1.6–f/4.0, OIS), телеобъектив с двумя линзами (50 Мп, f/2.4, 3,7-кратный оптический зум и 12,5 Мп, f/3.6, 9,4-кратный оптический зум), а также сверхширокоугольник на 40 Мп (f/2.2).

© DxOMark

Pura 80 Ultra стал уже седьмым флагманом HUAWEI за восемь лет, возглавившим рейтинг DxOMark.

Его предшественник, Pura 70 Ultra, по-прежнему остается в первой пятерке, занимая четвертую позицию.

Источник:DxOMark
Автор:Булат Кармак
