HUAWEI Pura 80 в МТС: скидка, часы Fit 4 и рассрочка 0% в подарок

С 1 по 8 сентября покупатели Pura 80 получат скидку 10 000 рублей, часы HUAWEI Watch Fit 4, три месяца подписки «Алиса Про», а также сервисные привилегии, включая год бесплатного HUAWEI Care+.

Цена смартфона в МТС — 59 990 рублей за версию 12/256 ГБ с учетом скидки. Доступна и рассрочка в формате 0-0-24.

Новинка оснащена 50-Мп камерой XMAGE с ультрареалистичной цветопередачей, перископическим модулем, гиперспектральным сенсором, функциями ИИ и батареей на 5170 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт.

Планшет MatePad 11,5 2025 получил экран PaperMatte с защитой от бликов и поддержкой стилуса M-Pencil 3-го поколения. В продажу поступают три варианта: от 21 990 до 31 990 рублей.

При покупке до 29 сентября предусмотрена скидка 3000 рублей, стилус за 1 рубль и продленная гарантия на два года.