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Опубликовано 13 мая 2024, 20:30
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Huawei Pura70 с рекордным качеством камеры приехал в Россию

Претендент на звание «лучшего камерофона 2024 года»
Huawei объявила о старте предзаказа новой линейки смартфонов Huawei Pura70 в России.
Huawei Pura70 с рекордным качеством камеры приехал в Россию
© Huawei

Эксклюзивное предложение от компании МТС включает в себя подарки в виде беспроводных наушников Huawei Freebuds Pro 3 и год бесплатной связи. Официальные продажи начнутся 23 мая.

Линейка Huawei Pura 70 представлена моделями Pura70, Pura70 Pro и флагманом Pura70 Ultra, который выделяется среди прочих уникальной ультракамерой.

Устройства оснащены мощными фото возможностями, в том числе съемкой высокоскоростных объектов и макрофотографией.

В частности, Pura 70 Ultra обладает 1-дюймовым CMOS сенсором и физической диафрагмой f/1.6, что позволяет снимать объекты, движущиеся со скоростью до 300 км/ч.

Функции быстрой зарядки и обратной беспроводной зарядки также включены в характеристики новых флагманов Huawei. Все модели работают на обновленной оболочке EMUI 14.2 и доступны для покупки в официальном интернет-магазине МТС, а также в розничной сети.

Источник:МТС
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Huawei
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#флагман
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#МТС