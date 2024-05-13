Huawei Pura70 с рекордным качеством камеры приехал в Россию

Эксклюзивное предложение от компании МТС включает в себя подарки в виде беспроводных наушников Huawei Freebuds Pro 3 и год бесплатной связи. Официальные продажи начнутся 23 мая.

Линейка Huawei Pura 70 представлена моделями Pura70, Pura70 Pro и флагманом Pura70 Ultra, который выделяется среди прочих уникальной ультракамерой.

Устройства оснащены мощными фото возможностями, в том числе съемкой высокоскоростных объектов и макрофотографией.

В частности, Pura 70 Ultra обладает 1-дюймовым CMOS сенсором и физической диафрагмой f/1.6, что позволяет снимать объекты, движущиеся со скоростью до 300 км/ч.

Функции быстрой зарядки и обратной беспроводной зарядки также включены в характеристики новых флагманов Huawei. Все модели работают на обновленной оболочке EMUI 14.2 и доступны для покупки в официальном интернет-магазине МТС, а также в розничной сети.