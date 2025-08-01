HUAWEI Pura80 с рассрочкой 0% на 2 года и часами в подарок уже в МТС

Флагманская модель Pura 80 Ultra поступит в продажу по цене 139 999 рублей, а Pura 80 Pro — за 89 999 рублей. Обе версии можно приобрести в рассрочку на два года без переплаты.

HUAWEI Pura 80 Ultra оснащена камерой с двумя телеобъективами и сверхбольшим сенсором, обеспечивающим 3,7-кратный и 9,4-кратный оптический зум, а также портретный режим с 10-кратным приближением. Смартфон поддерживает видео в формате ультра HDR, позволяя точно отображать свет и тень даже при сложном освещении.

Pura 80 Pro получила камеру с большим 1-дюймовым сенсором и регулируемой диафрагмой от f/1.6 до f/4.0. Это дает возможность снимать при слабом освещении с высокой детализацией и точной передачей цвета. Оба устройства оборудованы ночным режимом и фильтрами HUAWEI XMAGE для чётких снимков при любом освещении.

Смартфоны также предлагают расширенные функции на базе искусственного интеллекта. Впервые в устройствах HUAWEI встроен быстрый поиск от Яндекса по изображениям — для распознавания объектов на экране и поиска похожих в интернете. Также доступна умная кнопка, с помощью которой можно вызвать Алису и управлять смартфоном или устройствами умного дома.

Аккумуляторы емкостью 5170 мА*ч поддерживают проводную зарядку 100 Вт и беспроводную — 80 Вт. Смартфоны защищены стеклом Kunlun второго поколения, которое устойчиво к царапинам и повреждениям.

Модель Ultra представлена в черном и золотом цветах, версия Pro — в глянцевом красном, глянцевом белом и классическом черном вариантах.