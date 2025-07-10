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Опубликовано 10 июля 2025, 18:30
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Фотомечта, но какой ценой? Обзорщик поделился впечатлениями о HUAWEI Pura 80 Ultra

По итогам первого знакомства в Дубае
Главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов протестировал HUAWEI Pura 80 Ultra на глобальной презентации в Дубае (ОАЭ) и поделился впечатлениями. Смартфон действительно превзошёл все существующие модели по качеству фото и видео, но не всем понравится по эргономике и в ряде сценариев уступает конкурентам по автономности.
Фотомечта, но какой ценой? Обзорщик поделился впечатлениями о HUAWEI Pura 80 Ultra
© Ferra.ru

Революция в зуме: переменный перископ против ИИ-апскейлинга

Главная особенность HUAWEI Pura 80 Ultra — инновационная система зум-камер. В то время как большинство флагманов (включая Samsung Galaxy S25 Ultra) отказались от оптического зума 10x в пользу комбинации отдельных 3x и/или 5x камер с цифровой обработкой, HUAWEI вернула переменный перископический зум (3.7x–9.4x). Это означает, что одна камера плавно меняет фокусное расстояние, сохраняя детализацию на всём диапазоне.

Huawei Pura 80 Ultra

Huawei Pura 80 Ultra

© Huawei

Почему это важно?

  • Конкуренты (Samsung, iPhone, Realme, Xiaomi и др.) используют отдельные модули для 3x и 5x, а промежуточные значения (например, 4x или 7x) добиваются ИИ-апскейлингом. В результате мелкие детали (листва, текстуры) часто выглядят размытыми.

  • В Pura 80 Ultra зум остаётся оптическим, то есть качественным на всём диапазоне, что особенно заметно в видео — нейросети не могут улучшить его так же хорошо, как фото.

  • Для сравнения: Honor Magic 7 Pro и Realme GT 7 Pro полагаются на алгоритмы, а iPhone 16 Pro Max и Samsung Galaxy S25 Ultra ограничены 5x оптикой.

Зум 1x. Силуэт человека чуть темнее, чем должен быть, из-за яркого источника света вокруг него. Но!..

© Ferra.ru

Оптический зум 4x на Huawei Pura 80 Ultra

© Ferra.ru

Зум 4x (оптический 3x + апскейлинг) на Honor Magic 7 Pro

© Ferra.ru

Плюсы: не только камеры

  1. Дисплей — яркий качественный дисплей с отличной цветопередачей, соответствует уровню Galaxy S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max.

  2. Звук — стереодинамики близки к Honor Magic7 Pro (лидер сегмента) и лучше, чем у Samsung и Apple.

  3. Производительность — процессор Kirin работает на уровне Snapdragon 8 Gen 2 (2022 год), что достаточно для повседневных задач, но в играх уступает на 35% Snapdragon 8 Elite (Xiaomi 15 Ultra, OnePlus 12 Pro).

Автономность: компромисс между ёмкостью и оптимизацией

Аккумулятор 5170 мАч (литий-полимерный вместо более современных и эффективных кремний-углеродных) демонстрирует неплохие результаты. Этот смартфон энергоэффективнее, чем флагманские Honor, Realme и OnePlus и на одном уровне энергоэффективности с Samsung Galaxy S25 Ultra. Но в то же время глобальная версия Pura 70 Ultra получила урезанный аккумулятор из-за сложностей в сертификации в ЕС (смартфоны с большой ёмкостью аккумулятора сложнее сертифицировать в Европе, поэтому и Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ в глобальной версии получил 5110 мАч вместо 6200 мАч, Vivo iQOO Z9 получил 5000 мАч вместо 6000 мАч и т.д.). Китайская версия Pura 80 Ultra располагает 5700 мАч при таких же габаритах корпуса.

  • Видео и игры — благодаря LTPO-экрану и энергоэффективному чипу время работы сопоставимо с Galaxy S25 Ultra (5000 мАч) и Honor Magic7 Pro (5600 мАч).

  • Повседневные задачи — автономность ниже, чем у других китайских флагманских смартфонов с кремний-углеродными аккумуляторами и ёмкостью 5700+ мАч в таких же габаритах корпуса.

Результаты замеров автономности лабораторией Ferra.ru (200 нит яркости у всех участников, результат в минутах непрерывной работы при цикличном повторении видео, перманентно работающей игре и авто-перелистывании текстовых материалов)

Результаты замеров автономности лабораторией Ferra.ru (200 нит яркости у всех участников, результат в минутах непрерывной работы при цикличном повторении видео, перманентно работающей игре и авто-перелистывании текстовых материалов)

© Ferra.ru

Минусы: что не так с Pura 80 Ultra?

1. Недоработки в алгоритмах (?) основной камеры

Несмотря на огромный 1/1.0" сенсор, камера 1x иногда «промахивается» с фокусировкой вблизи (например, еда на столе). Для макросъёмки приходится использовать 3.7x зум на телефото-камеру, что неудобно. У Mate 70 Pro такой проблемы не было.

2. Габариты и эргономика

  • Вес 238 г (тяжелее Galaxy S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max).

  • Выступающий блок камер не защищён чехлом — высок риск повреждений, если уронить смартфон

  • Глянцевая спинка собирает отпечатки.

Huawei Pura 80 Pro (слева) гораздо менее маркая, чем Pura 80 Ultra (в центре). А чехол на Pura 80 Ultra (справа) не способен защитить значительно выступающие над корпусом камеры

Huawei Pura 80 Pro (слева) гораздо менее маркая, чем Pura 80 Ultra (в центре). А чехол на Pura 80 Ultra (справа) не способен защитить значительно выступающие над корпусом камеры

© Ferra.ru
  • Сканер отпечатков в боковой кнопке вместо подэкранного, как у всех конкурентов.

3. Слабые ИИ-функции

Удаление объектов или отражений реализовано хуже, чем в других китайских смартфонах или Samsung.

Вывод: кому подойдёт Pura 80 Ultra?

Смартфон предлагает лучший в мире зум и топовый уровень фото/видео без обработки на ПК. Однако его габариты, автономность и некоторые недочёты ПО кого-то могут не устроить.

Ожидается, что в России Pura 80 Ultra будет продаваться дешевле официальной цены благодаря параллельному импорту. Для фотографов-энтузиастов это один из лучших выборов 2025 года, но не ультимативный по сумме качеств во всех дисциплинах (производительность, автономность).