Фотомечта, но какой ценой? Обзорщик поделился впечатлениями о HUAWEI Pura 80 Ultra

Фотомечта, но какой ценой? Обзорщик поделился впечатлениями о HUAWEI Pura 80 UltraПо итогам первого знакомства в Дубае
Революция в зуме: переменный перископ против ИИ-апскейлинга
Главная особенность HUAWEI Pura 80 Ultra — инновационная система зум-камер. В то время как большинство флагманов (включая Samsung Galaxy S25 Ultra) отказались от оптического зума 10x в пользу комбинации отдельных 3x и/или 5x камер с цифровой обработкой, HUAWEI вернула переменный перископический зум (3.7x–9.4x). Это означает, что одна камера плавно меняет фокусное расстояние, сохраняя детализацию на всём диапазоне.
Почему это важно?
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Конкуренты (Samsung, iPhone, Realme, Xiaomi и др.) используют отдельные модули для 3x и 5x, а промежуточные значения (например, 4x или 7x) добиваются ИИ-апскейлингом. В результате мелкие детали (листва, текстуры) часто выглядят размытыми.
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В Pura 80 Ultra зум остаётся оптическим, то есть качественным на всём диапазоне, что особенно заметно в видео — нейросети не могут улучшить его так же хорошо, как фото.
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Для сравнения: Honor Magic 7 Pro и Realme GT 7 Pro полагаются на алгоритмы, а iPhone 16 Pro Max и Samsung Galaxy S25 Ultra ограничены 5x оптикой.
Оптический зум 4x на Huawei Pura 80 Ultra
© Ferra.ru
Зум 4x (оптический 3x + апскейлинг) на Honor Magic 7 Pro
© Ferra.ru
Плюсы: не только камеры
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Дисплей — яркий качественный дисплей с отличной цветопередачей, соответствует уровню Galaxy S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max.
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Звук — стереодинамики близки к Honor Magic7 Pro (лидер сегмента) и лучше, чем у Samsung и Apple.
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Производительность — процессор Kirin работает на уровне Snapdragon 8 Gen 2 (2022 год), что достаточно для повседневных задач, но в играх уступает на 35% Snapdragon 8 Elite (Xiaomi 15 Ultra, OnePlus 12 Pro).
Автономность: компромисс между ёмкостью и оптимизацией
Аккумулятор 5170 мАч (литий-полимерный вместо более современных и эффективных кремний-углеродных) демонстрирует неплохие результаты. Этот смартфон энергоэффективнее, чем флагманские Honor, Realme и OnePlus и на одном уровне энергоэффективности с Samsung Galaxy S25 Ultra. Но в то же время глобальная версия Pura 70 Ultra получила урезанный аккумулятор из-за сложностей в сертификации в ЕС (смартфоны с большой ёмкостью аккумулятора сложнее сертифицировать в Европе, поэтому и Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ в глобальной версии получил 5110 мАч вместо 6200 мАч, Vivo iQOO Z9 получил 5000 мАч вместо 6000 мАч и т.д.). Китайская версия Pura 80 Ultra располагает 5700 мАч при таких же габаритах корпуса.
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Видео и игры — благодаря LTPO-экрану и энергоэффективному чипу время работы сопоставимо с Galaxy S25 Ultra (5000 мАч) и Honor Magic7 Pro (5600 мАч).
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Повседневные задачи — автономность ниже, чем у других китайских флагманских смартфонов с кремний-углеродными аккумуляторами и ёмкостью 5700+ мАч в таких же габаритах корпуса.
Минусы: что не так с Pura 80 Ultra?
1. Недоработки в алгоритмах (?) основной камеры
Несмотря на огромный 1/1.0" сенсор, камера 1x иногда «промахивается» с фокусировкой вблизи (например, еда на столе). Для макросъёмки приходится использовать 3.7x зум на телефото-камеру, что неудобно. У Mate 70 Pro такой проблемы не было.
2. Габариты и эргономика
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Вес 238 г (тяжелее Galaxy S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max).
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Выступающий блок камер не защищён чехлом — высок риск повреждений, если уронить смартфон
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Глянцевая спинка собирает отпечатки.
- Сканер отпечатков в боковой кнопке вместо подэкранного, как у всех конкурентов.
3. Слабые ИИ-функции
Удаление объектов или отражений реализовано хуже, чем в других китайских смартфонах или Samsung.
Вывод: кому подойдёт Pura 80 Ultra?
Смартфон предлагает лучший в мире зум и топовый уровень фото/видео без обработки на ПК. Однако его габариты, автономность и некоторые недочёты ПО кого-то могут не устроить.
Ожидается, что в России Pura 80 Ultra будет продаваться дешевле официальной цены благодаря параллельному импорту. Для фотографов-энтузиастов это один из лучших выборов 2025 года, но не ультимативный по сумме качеств во всех дисциплинах (производительность, автономность).