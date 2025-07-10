Фотомечта, но какой ценой? Обзорщик поделился впечатлениями о HUAWEI Pura 80 Ultra

Плюсы: не только камеры

Дисплей — яркий качественный дисплей с отличной цветопередачей, соответствует уровню Galaxy S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max. Звук — стереодинамики близки к Honor Magic7 Pro (лидер сегмента) и лучше, чем у Samsung и Apple. Производительность — процессор Kirin работает на уровне Snapdragon 8 Gen 2 (2022 год), что достаточно для повседневных задач, но в играх уступает на 35% Snapdragon 8 Elite (Xiaomi 15 Ultra, OnePlus 12 Pro).

Автономность: компромисс между ёмкостью и оптимизацией

Аккумулятор 5170 мАч (литий-полимерный вместо более современных и эффективных кремний-углеродных) демонстрирует неплохие результаты. Этот смартфон энергоэффективнее, чем флагманские Honor, Realme и OnePlus и на одном уровне энергоэффективности с Samsung Galaxy S25 Ultra. Но в то же время глобальная версия Pura 70 Ultra получила урезанный аккумулятор из-за сложностей в сертификации в ЕС (смартфоны с большой ёмкостью аккумулятора сложнее сертифицировать в Европе, поэтому и Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ в глобальной версии получил 5110 мАч вместо 6200 мАч, Vivo iQOO Z9 получил 5000 мАч вместо 6000 мАч и т.д.). Китайская версия Pura 80 Ultra располагает 5700 мАч при таких же габаритах корпуса.