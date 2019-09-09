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Huawei раскрыла главные особенности флагманского Mate 30 на видео

Ждем прорывную замедленную съемку
Уже совсем скоро Huawei представит свою осеннюю флагманскую линейку — Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro. И чем ближе день мероприятия, тем больше рекламных постов, изображений и видео компания выпускает в сеть. Вот и на этот раз китайский гигант решил наглядно показать, чего же стоит ожидать потенциальным покупателям от грядущих флагманов Huawei.

В опубликованном на официальном YouTube-канале компании ролике присутствуют практически прямые намеки на удивительные возможности новинки. Так, очень много внимания уделяется фото и видео возможностям основной камеры Mate 30 — если верить ролику, то смартфон будет способен записывать крайне качественное видео с замедленной съемкой, а также создавать впечатляющие снимки в ночное время суток. Также Mate 30 будет поддерживать фирменную технологию быстрой зарядки и 5G-соединение.

Судя по опыту прошлых анонсов, нас ждет еще несколько подобных и даже более завлекающих видеоролика — не стоит забывать, что компания частенько любит делать выпады в сторону своих же конкурентов и троллить их флагманы. В свое время под раздачу китайцев попадали такие компании как Samsung и Apple.

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