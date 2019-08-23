Huawei раскрыла информацию о процессорах в осенних флагманских смартфонах

Компания Huawei опубликовала в социальных сетях тизерный ролик, посвящённый грядущему анонсу флагманского процессора для новых смартфонов.

Полноценная презентация фирменной системы-на чипе Kirin 990 состоится на выставке IFA 2019, которая пройдёт с 6 сентября по 11 сентября в Берлине. Мероприятие назначено как раз на 6 сентября. Упоминается поддержка сотовых сетей пятого поколения 5G.

Как ожидается, Kirin 990 производится на улучшенном 7-нм техпроцессе с повышенной на 20% плотностью транзисторов и улучшенной энергоэффективностью. Модем 5G будет встроен прямо в чип. Также появится поддержка записи видео 4K с частотой 60 кадров в. секунду.

Первыми смартфонами на его основе должны стать смартфоны Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro, чей анонс ожидается 19 сентября 2019 года.