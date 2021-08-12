Huawei раскрыла стоимость деталей флагманского P50 Pro

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Сегодня в 17:14
Huawei раскрыла стоимость деталей флагманского P50 ProДешевле всего в случае поломки заменить можно тыльную панель
Китайская компания Huawei сообщила, во сколько обойдется ремонт флагманского P50 Pro. Раскрыта стоимость была разных деталей устройства, начиная от основной камеры, заканчивая материнской платой.
Так, в случае поломки основной камеры владельцам P50 Pro нужно будет выложить порядка 270 долларов или порядка 19 874 рублей. Отметим, что в эту сумму включена цена блока с основными модулями, а также модуль со сверхширокоугольным объективом и телеобъективом. Если же у смартфона сломалась селфи-камера, то расстаться предстоит с 260 долларами или примерно 19 135 рублями.
Цена замены материнской платы, в свою очередь, зависит от объема внутренней памяти. Если в смартфоне 256 ГБ, то отдать предстоит 445 долларов, в то время как замена этой деталей в модификации на 512 ГБ обойдется уже в 550 долларов. Поменять тыльную панель флагманского устройства можно за 72 доллара.