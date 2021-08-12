Huawei раскрыла стоимость деталей флагманского P50 Pro

Так, в случае поломки основной камеры владельцам P50 Pro нужно будет выложить порядка 270 долларов или порядка 19 874 рублей. Отметим, что в эту сумму включена цена блока с основными модулями, а также модуль со сверхширокоугольным объективом и телеобъективом. Если же у смартфона сломалась селфи-камера, то расстаться предстоит с 260 долларами или примерно 19 135 рублями.

Цена замены материнской платы, в свою очередь, зависит от объема внутренней памяти. Если в смартфоне 256 ГБ, то отдать предстоит 445 долларов, в то время как замена этой деталей в модификации на 512 ГБ обойдется уже в 550 долларов. Поменять тыльную панель флагманского устройства можно за 72 доллара.