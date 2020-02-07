Huawei распродает смартфоны по скидкам в честь 14 февраля

Так, 23% скидка коснулась комплекта, состоящего из беспроводных наушников Huawei FreeBuds 3 и смартфона Huawei Nova 5T, что сделало его стоимость равной 29,8 тыс рублям. Напомним, что прежняя стоимость данного комплекта устройств составляла порядка 38,9 тыс рублей.

Также по акции можно приобрести комплект, состоящий из флагманского Huawei P30 Pro и фирменных “умных” часов Huawei Watch GT 2 всего за 57, 2 тыс рублей, тогда как в обычное время устройства обошлись бы в 73,9 тыс рублей, что, в свою очередь, экономит 16,8 рублей.

Отметим, что акция является временной и продлится с 7 февраля вплоть до 13 февраля. Ознакомиться с полным списком устройств, на которых распространяются скидки можно по ссылке.