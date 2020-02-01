Huawei распродаёт популярные смартфоны со скидками до 17 тысяч рублей

Так, популярный смартфон Huawei Mate 20 Pro можно приобрести всего за 32,9 тыс рублей. Напомним, что в обычное время данная модель продается за 49,9 тыс рублей. 20% скидка коснулась смартфона Huawei P30 PRO, стоимость которого упала с 59,9 тыс рублей до 47,9 тыс рублей. Кроме того, по сниженной цене можно также приобрести такие смартфоны компании, как Huawei P30 и Huawei P30 lite, Huawei Y7 2019, Huawei P Smart 2019 и другие.

Однако и это еще не все. В рамках акции по скидке можно приобрести не только смартфоны, но ряд других устройств китайской компании, в числе которых фирменные “умные” часы Huawei Watch GT 2, беспроводную гарнитуру FreeBuds 3, а также планшеты MediaPad M5 Pro, MediaPad M5 lite 10 LTE и прочее.

Отметим, что акция является временной и закончится уже завтра. С полным списком гаджетов по сниженным ценам можно ознакомиться по ссылке.