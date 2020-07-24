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Huawei рассказала о недостатках камер со 100 Мп
Отмечается, что количество мегапикселей не связано напрямую с качеством изображений
Китайская компания Huawei, в лице генерального директора Ю Чэндун, рассказала о недостатках камера со 100 Мп. Так, несмотря на то, что с каждый годом разрешение камер смартфонов растет, это не является гарантом улучшения качества получаемых снимков.
По словам представителя компании, CMOS-датчики, имеющие меньшее разрешение с большим размером пикселя лучше, чем 108-Мп сенсоры.
”Даже если 100-мегапиксельная камера объединяет несколько маленьких пикселей для синтеза больших пикселей, она все равно имеет недостатки. Качество фотографий не связано напрямую с количеством пикселей. Оно зависит от комбинации различных составляющих, включая количество пикселей, размер пикселя, процессор, программный алгоритм и возможности платформы”, - поделился Ю Чэндун, отметив, что для того, чтобы получаемых с камеры смартфона были действительно качественными важны как большие инвестиции, так и регулярные инновации.