Huawei рассказала о недостатках камер со 100 Мп

По словам представителя компании, CMOS-датчики, имеющие меньшее разрешение с большим размером пикселя лучше, чем 108-Мп сенсоры.

”Даже если 100-мегапиксельная камера объединяет несколько маленьких пикселей для синтеза больших пикселей, она все равно имеет недостатки. Качество фотографий не связано напрямую с количеством пикселей. Оно зависит от комбинации различных составляющих, включая количество пикселей, размер пикселя, процессор, программный алгоритм и возможности платформы”, - поделился Ю Чэндун, отметив, что для того, чтобы получаемых с камеры смартфона были действительно качественными важны как большие инвестиции, так и регулярные инновации.