Huawei решила втихаря подзаработать на пользователях

Компания не предупреждала пользователей о такой «инновации». Среди моделей, у которых появилась новая «функция» — Huawei P30 Pro, P20 Pro, P20, P20 Lite и Honor 10.

Пользователи, выбравшие автоматическую смену обоев, теперь могут любоваться изображениями со встроенной рекламой сервиса Booking.com. Пострадали пользователи многих регионов, включая Великобританию, Ирландию, Нидерланды, Норвегию, Германию и Южную Африку.

Пока единственный способ убрать назойливую рекламу — отказаться от использования весьма популярной функции показа случайных обоев на экране блокировки.