Huawei сделает 5G-смартфоны доступными в 2020 году

На данный момент многие флагманские смартфоны, которые были анонсированы в течение последних месяцев, так или иначе имеют поддержку технологии 5G. Но так как стоят они достаточно дорого, то не все пользователи, желающие приобрести смартфон с поддержкой мобильных сетей пятого поколения, могут себе их позволить. Так, Huawei Mate 30 Pro 5G стоит около 1200 евро.

Но мистер Ю отмечает, что уже в следующем году ситуация начнет плавно меняться. По словам главы Huawei, компания в 2020 году представит смартфоны с поддержкой 5G в среднем ценовом сегменте. Сделать это компания планирует с помощью еще неанонсированного чипсета Kirin 880, который также как и флагманский Kirin 990, должен иметь поддержку 5G-сетей прямо из коробки. После выхода подобных устройств, компания намерена выпускать смартфоны с 5G для еще более массового рынка.