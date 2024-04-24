Huawei сделает HarmonyOS такой же популярной во всем мире, как Android и iOS

Несмотря на санкции США, китайский ИТ-гигант уверен, что сможет сделать HarmonyOS третьим по популярности выбором мобильной операционной системы в мире.

Huawei будет тесно сотрудничать с разработчиками ПО, оказывая поддержку и предлагая инструменты для создания прочной экосистемы приложений на HarmonyOS.

Первоначально компания сфокусируется на китайском рынке: исследования показывают, что 99% пользователей там используют чуть более 5000 приложений. Значит, Huawei важно сначала обеспечить работу этих 5000 приложений, а затем адаптировать их для остального мира.

Около 4000 приложений уже адаптированы под HarmonyOS NEXT согласно плану компании, но привлечение других разработчиков потребует усилий. Председатель уверен, что Huawei достигнет отметки в 1 млн приложений в ближайшем будущем.