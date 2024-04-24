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Опубликовано 24 апреля 2024, 07:03
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Huawei сделает HarmonyOS такой же популярной во всем мире, как Android и iOS

Наполеоновские планы
На саммите Analyst Summit 2024 председатель Huawei Сюй Чжицзюнь поделился планами компании по глобальной экспансии.
Huawei сделает HarmonyOS такой же популярной во всем мире, как Android и iOS
© Ferra

Несмотря на санкции США, китайский ИТ-гигант уверен, что сможет сделать HarmonyOS третьим по популярности выбором мобильной операционной системы в мире.

Huawei будет тесно сотрудничать с разработчиками ПО, оказывая поддержку и предлагая инструменты для создания прочной экосистемы приложений на HarmonyOS.

Первоначально компания сфокусируется на китайском рынке: исследования показывают, что 99% пользователей там используют чуть более 5000 приложений. Значит, Huawei важно сначала обеспечить работу этих 5000 приложений, а затем адаптировать их для остального мира.

Около 4000 приложений уже адаптированы под HarmonyOS NEXT согласно плану компании, но привлечение других разработчиков потребует усилий. Председатель уверен, что Huawei достигнет отметки в 1 млн приложений в ближайшем будущем.

Источник:GSMArena
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Huawei
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#Harmony OS 3
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#ANDROID