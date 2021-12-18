Huawei смогла обогнать Samsung по продажам складных смартфонов в Китае, несмотря на санкции США

Но даже несмотря на все эти проблемы, производитель смартфонов умудряется показывать определённые достижения. Например, именно Huawei принадлежит 64% рынка складных смартфонов в Китае.

Информация об этом стала известна благодаря свежему отчёту iResearch China.

Таким образом, Huawei смогла обойти на родном рынке даже такого гиганта в сфере гибких телефонов, как Samsung. И положение компании из Поднебесной явно станет только прочнее с выходом грядущего Huawei P50 Pocket, анонс которого ожидается уже 23 декабря 2021 года.

Напомним, что устройству приписывают флагманский чип, а также тройную основную камеру на 50, 13 и 8 Мп. Форм-фактор новинки — раскладушка, которая внешним видом напоминает Samsung Galaxy Z Flip 3.