Huawei смогла обогнать Samsung по продажам складных смартфонов в Китае, несмотря на санкции США

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Huawei смогла обогнать Samsung по продажам складных смартфонов в Китае, несмотря на санкции СШАЗвучит как настоящее чудо
За последние 1,5 года Huawei столкнулась с огромным количеством проблем, вызванных американскими санкциями. В том числе из-за них компания была вынуждена «избавиться» от своей «дочки» в лице Honor.
Но даже несмотря на все эти проблемы, производитель смартфонов умудряется показывать определённые достижения. Например, именно Huawei принадлежит 64% рынка складных смартфонов в Китае.
Информация об этом стала известна благодаря свежему отчёту iResearch China.
Таким образом, Huawei смогла обойти на родном рынке даже такого гиганта в сфере гибких телефонов, как Samsung. И положение компании из Поднебесной явно станет только прочнее с выходом грядущего Huawei P50 Pocket, анонс которого ожидается уже 23 декабря 2021 года.
Напомним, что устройству приписывают флагманский чип, а также тройную основную камеру на 50, 13 и 8 Мп. Форм-фактор новинки — раскладушка, которая внешним видом напоминает Samsung Galaxy Z Flip 3.
Источник: Gizmochina