Huawei снизила цену на свой флагманский смартфон в России из-за санкций США

Об это сообщило издание “Коммерсант”, ссылаясь на свои источники. Так, стало известно, что смартфон будет стоить порядка 40-50 тысяч и только по предзаказу в официальном сайте онлайн-магазина. Кроме того, по словам источника, в России будет доступна лишь ограниченная партия смартфонов. Таким образом компания решила адаптировать российских потребителей к новой мобильной платформе. Отметим, что Mate 30 Pro работает на базе операционной системы Android 10, однако не поддерживает сервисы Google.

Представители китайской компании не стали подтверждать информацию о начале продаж в России, однако поделились, что приступили к активному развитию собственной мобильной экосистемы на российском рынке. ”Сейчас мы набираем сотрудников в подразделение, курирующее вопросы экосистемы для наших продуктов сегмента потребительской электроники”, — рассказал директор Huawei Consumer Business Group в России Тони Ран.