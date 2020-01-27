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Huawei снизит цены на флагманские смартфоны до минимального уровня
Неизвестно, что сподвигло компанию совершить столь щедрый жест
Презентация Huawei в честь анонс новых камерофонов линейки Huawei P40 намечена лишь на март месяц, но уже сейчас в сети стали появляться все новые и новые подробности о грядущих новинках.
На этот раз речь идет о стоимости Huawei P40 и P40 Pro — по сравнению с прошлым годом, цены на смартфоны заметно так просели. Так, если верить данным интернет-инсайдера RODENT950, то самая младшая модель линейки обойдется в 470 евро, а старшая — в 870 евро. При этом что важно, в прошлом году младший вариант стартовал от 593 евро, в то время как за старшую просили от 1039 евро. Таким образом можно заметить, что китайский техногигант в этом году решил сделать своим поклонникам мощный такой подарок, превратив свою флагманскую линейку в более доступные устройства.
Напомним, что уже сейчас официально известно о том, что анонс Huawei P40 состоится в конце марта в Париже.