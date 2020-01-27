Huawei снизит цены на флагманские смартфоны до минимального уровня

На этот раз речь идет о стоимости Huawei P40 и P40 Pro — по сравнению с прошлым годом, цены на смартфоны заметно так просели. Так, если верить данным интернет-инсайдера RODENT950, то самая младшая модель линейки обойдется в 470 евро, а старшая — в 870 евро. При этом что важно, в прошлом году младший вариант стартовал от 593 евро, в то время как за старшую просили от 1039 евро. Таким образом можно заметить, что китайский техногигант в этом году решил сделать своим поклонникам мощный такой подарок, превратив свою флагманскую линейку в более доступные устройства.