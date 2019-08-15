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Сегодня 12:29

Huawei снова перенесла старт продаж своего сгибаемого смартфона

Вероятнее всего это связано с добавлением новых функций в устройство
Huawei официально объявила о том, что она откладывает выпуск своего первого складного смартфона Huawei Mate X до ноября этого года. Связано это с тем, что компания хочет добавить несколько интересных фишек с свое устройство.

По словам зарубежных изданий, релиз смартфона в сентябре невозможен ни в каком виде. Связан перенос выхода устройства может быть с различными изменениями, которые компания решила внести в Mate X. Так, по мнению автором Tech Radar, задержка запуска устройства может быть вызвана желанием производителя оснастить свой первый сгибаемый смартфон дополнительными экранами на задних крышках.

Теперь официальный релиз ожидается в районе ноября этого года. Самое важное, что Huawei постарается начать продажи Huawei Mate X до наступления китайского Нового года, чтобы суметь продать максимальное число устройств в связи с сезоном массовой закупки подарков.

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