Huawei сохранит зависимость от американских поставщиков на годы

Основатель и директор Huawei Рен Женфей (Ren Zhengfei) заявил, что у компании не будет проблем в связи с прекращением поставок компонентов американских производителей, таких как Qualcomm, Intel и Micron.

Он отметил, что компания предвидела такой вариант развития событий и готовилась к нему уже много лет. Он ссылается на собственные разработки подразделения HiSilicon, включая процессоры Kirin и модемы Balong, которые используются сейчас во флагманских смартфонах компании.

Тем не менее, как сообщил Reuters, эксперты не «купились» на эти бодрые доклады и считают, что Huawei останется зависима от американских поставщиков ещё долгие годы.

Вчера вечером стало известно, что компания Google прекратила сотрудничество с китайской Huawei в связи с вышедшим около недели назад указом Трампа. Также к «технологическому бойкоту» присоединился ряд других компаний-партнёров, имеющих критическую важность для Huawei, включая Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom.

Как сообщают эксперты, Huawei не настолько самодостаточна, как стремится показать. Huawei имела все шансы в следующем году отобрать у компании Samsung лавры лидера на рынке смартфонов, но теперь это сомнительно. Под сомнением оказался выпуск флагманских смартфонов Huawei Mate 30 осенью, поскольку возникли сложности как с Android, так и с аппаратной платформой. Конечно, Huawei может переключиться на китайскую версию Android без сервисов Google, но этот трюк не пройдёт за пределами Китая.