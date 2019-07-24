Huawei сомневается в собственных процессорах Kirin

Господин Женфей намерен продолжить закупать процессоры у Qualcomm, в том числе и для своего мобильного подразделения. Глава Huawei, несмотря на разработку его компанией собственной серии процессоров Kirin, считает, что прошло слишком мало времени с момента, когда китайская корпорация вошла на этот рынок. И потому решения от Intel с Qualcomm все еще являются самыми передовыми. Так, за прошлый год Huawei закупила у американского производителя процессоров 50 млн чипов Snapdragon, которые она использует для производства устройств как начального, так и среднего ценового сегмента.