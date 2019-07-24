Господин Женфей намерен продолжить закупать процессоры у Qualcomm, в том числе и для своего мобильного подразделения. Глава Huawei, несмотря на разработку его компанией собственной серии процессоров Kirin, считает, что прошло слишком мало времени с момента, когда китайская корпорация вошла на этот рынок. И потому решения от Intel с Qualcomm все еще являются самыми передовыми. Так, за прошлый год Huawei закупила у американского производителя процессоров 50 млн чипов Snapdragon, которые она использует для производства устройств как начального, так и среднего ценового сегмента.
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Сегодня 13:19
Huawei сомневается в собственных процессорах Kirin
Компания не планирует отказываться от разработок Qualcomm
В последнее время между Huawei и США наблюдаются очень обостренные отношения — порой возникает такое чувство, что компания в конечном итоге забросит все попытки возобновить партнерские отношения с американскими технологическими гигантами. Но глава Huawei Рен Женфей решил развеять все сомнения на этот счет, заявив, что компания и дальше планирует сотрудничать с Qualcomm и Intel.
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