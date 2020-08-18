Huawei совместит подэкранную фронтальную камеру с продвинутым сканером отпечатка пальцев

Что интересно, инициаторами “слива” стали журналисты издания Android Authority — они спросили у Huawei, насколько реальна возможность существования обеих технологий, на что получили крайне интересный ответ: ”Мы работаем над тем, чтобы он (сканер отпечатка пальцев, который срабатывает по всей поверхности экрана) сосуществовал с селфи-камерой под дисплеем” — заявили представители китайского бренда.

Таким образом, можно предположить, что раз компания так спокойно говорит о подобных разработках, анонс первого смартфона с их поддержкой может состояться в ближайшее время. И если осенний Huawei Mate 40 Pro вряд ли оснастят чем-то подобным, то появления подэкранной фронталки и сканера отпечатка пальцев на всю поверхность дисплея в Huawei P50 Pro уже не кажется чем-то нереальным.