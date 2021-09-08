Huawei создали смартфон с бесконтактным способом управления

Как пишет издание LetsGoDigital, соответствующий патент был зарегистрирован производителем во Всемирной организации интеллектуальной собственности. В описании устройства сказано, что это складной смартфон с гибким дисплеем, построенный на основе рулонной матрицы, и которым можно управлять с помощью жестов, не касаясь устройства.

Отмечается, что пользователю будут доступны изменение диагонали и сворачивание экрана, гаджет будет реагировать на скорость движения владельца. Также отмечено, что можно движением руки сворачивать и раскрывать гибкий дисплей. При сворачивании экрана гаджет будет издавать специализированную мелодию.

Сроки появления гаджета на рынке, по информации источника, не известны.