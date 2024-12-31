Huawei стал производителем лучшего флагмана в 2024 году по версии Gizmochina

Устройство выделяется премиальным дизайном с восьмиугольным модулем камеры, корпусом из титана и уникальной задней панелью из материала, напоминающего броше.

Смартфон оснащен чипом Kirin 9020, обеспечивающим прирост производительности на 30% по сравнению с предшественником, и 6.9-дюймовым OLED-дисплеем с яркостью до 3500 нит и частотой обновления 120 Гц.

Камеры Mate 70 RS Ultimate включают 50-мегапиксельный основной сенсор с регулируемой диафрагмой, 40-мегапиксельную ультраширокую камеру и 48-мегапиксельный телеобъектив.

Также смартфон поддерживает 4-кратный оптический и 100-кратный цифровой зум. Батарея на 5200 мАч может похвастаться быстрой проводной зарядкой мощностью 88 Вт и беспроводной — 50 Вт.

Несмотря на ограничения в доступе к сервисам Google, эксперты высоко оценили дизайн и технологии Huawei, отметив Mate 70 RS Ultimate как выдающийся флагман года.