Huawei стала самым популярным брендом смартфонов в Китае, обогнав Xiaomi и Apple

В IV квартале 2024 года компания заняла 18.1% рынка, увеличив продажи на 15.5%. На втором месте Xiaomi с долей 17.2% и ростом 3.9%, а Apple заняла третью позицию с 17.1%, столкнувшись с резким спадом продаж на 18.2%.

Далее следуют Vivo (16.3%), Honor (13.6%) и Oppo (12.5%).

Рост Huawei обеспечили успехи в среднебюджетной линейке Nova 13 и флагманской Mate 70, которые получили высокую оценку потребителей.