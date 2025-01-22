Huawei стала самым популярным брендом смартфонов в Китае, обогнав Xiaomi и Apple

Опубликовано 22 января 2025, 07:011 мин.
Huawei стала самым популярным брендом смартфонов в Китае, обогнав Xiaomi и AppleПричем у последней наблюдается резкий спад
Huawei вернула себе лидерство на рынке смартфонов Китая, сообщается в отчёте Counterpoint.
В IV квартале 2024 года компания заняла 18.1% рынка, увеличив продажи на 15.5%. На втором месте Xiaomi с долей 17.2% и ростом 3.9%, а Apple заняла третью позицию с 17.1%, столкнувшись с резким спадом продаж на 18.2%.
Далее следуют Vivo (16.3%), Honor (13.6%) и Oppo (12.5%).
Рост Huawei обеспечили успехи в среднебюджетной линейке Nova 13 и флагманской Mate 70, которые получили высокую оценку потребителей.
Этот успех стал возможным благодаря самостоятельной разработке чипсетов и созданию локальной цепочки поставок, что особенно ценится на фоне ограничений, введённых США.
Несмотря на общий спад на рынке смартфонов Китая на 3.2% в IV квартале, годовые показатели 2024 года оказались положительными с ростом на 1.5%.