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Huawei стала самым популярным производителем смартфонов в мире несмотря на санкции
Но надолго ли?
Многие годы Samsung являлась самым популярным производителем смартфонов в мире. На протяжении последних нескольких лет Huawei пыталась забрать пальму первенства, но по разным причинам ей это не удавалось. Но именно сейчас, когда компания находится по жестким натиском американских санкций, ей наконец-то удалось занять первое место, оставив южнокорейского гиганта позади.
Так, в свежем отчете говорится о том, что в период с апреля по июнь 2020 года Huawei отгрузила 55,8 млн смартфонов, в то время как Samsung, опустившаяся на вторую строчку рейтинга, сумела отгрузить лишь 53,7 млн единиц техники. Что интересно, более половины отгруженных смартфонов Huawei пришлось на родной китайский рынок.
Стоит отметить, что ситуация вновь может измениться, так как совсем скоро, 5 августа, Samsung представит сразу два новых тяжеловесных флагмана в лице Samsung Galaxy Note 20 и Samsung Galaxy Z Fold 2.