Huawei стесняется публиковать рейтинг фотокамер P30 в DxOMark

Компания Huawei дала объяснение журналистам, почему она не стала раскрывать данные рейтинга DxOMark для смартфона Huawei P30. Во время анонса Huawei P30 и Huawei P30 Pro компания сразу указала, что Huawei P30 Pro стал лидером DxOMark, а о результатах младшей модели P30 умолчала.

В результате DxO Labs, владеющая сервисом DxOMark, занимающимся профессиональным сравнением камер, до сих пор не обнародовала результатов тестирования Huawei P30.

Оказывается, результаты P30 оказались очень близки к результатам Huawei P30 Pro. Об этом заявил журналистам исполнительный директор Huawei Consumer Business Group Ю ЧенгДонг (Yu ChengDong), более известный как Ричард Ю (Richard Yu), во время вчерашней презентации P30 и P30 Pro в Китае.

Это довольно странное объяснение, поскольку камеры в P30 и P30 Pro отличаются очень сильно.