Huawei тайно продала Honor

Согласно данным интернет-инсайдеров, в качестве покупателя выступила недавно созданная государственная компания по типу смешанного предприятия. Планируется, что оно в течение ближайших трех лет выйдет на IPO. Инсайдеры также сообщают, что завеса тайны с факта сделки будет сброшена ближе к 20 ноября.

Подобная манипуляция с продажей, как и сообщалось ранее, проводится для вывода Honor из-под удара, в который попала Huawei со всеми этими американскими санкциями. Если трюк китайского техногиганта окажется успешным, то ее экс-суббренд наконец-то получит возможность без преград закупать комплектующие у иностранных компаний и пользоваться сервисами Google.