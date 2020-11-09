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Сегодня 07:40
Huawei тайно продала Honor
Возможно, хоть это позволит компании полноценно развиваться на рынке смартфонов
В сети появилась информация, подтверждающая более ранние слухи, но при этом все еще удивляющая людей, интересующихся миром технологий. Судя по имеющимся данным, Huawei все же продала суббренд Honor, причем сделала это максимально тайно.
Согласно данным интернет-инсайдеров, в качестве покупателя выступила недавно созданная государственная компания по типу смешанного предприятия. Планируется, что оно в течение ближайших трех лет выйдет на IPO. Инсайдеры также сообщают, что завеса тайны с факта сделки будет сброшена ближе к 20 ноября.
Подобная манипуляция с продажей, как и сообщалось ранее, проводится для вывода Honor из-под удара, в который попала Huawei со всеми этими американскими санкциями. Если трюк китайского техногиганта окажется успешным, то ее экс-суббренд наконец-то получит возможность без преград закупать комплектующие у иностранных компаний и пользоваться сервисами Google.