Huawei тайно увеличил количество китайских деталей взамен импортных в новом флагманском смартфоне

Так, во флагманском Huawei Mate 40E доля китайских комплектующих составила 60%. И это не разовая «акция». Компания всерьёз добивается результатов от импортозамещения, чтобы не зависеть от зарубежных поставщиков. К примеру, один из шагов по независимости на рынке – отказ от дисплеев Samsung.

Отмечается, что для устройств Mate 40E процессор, дисплей и батарея были произведены в Китае. И в целом количество комплектующих китайского производства стало в два раз больше по сравнению с предшественником – смартфоном Mate 30.