Huawei теряет лидерские позиции в России

Так, во втором квартале этого года поставки смартфонов производства Huawei на российском рынке упали аж до 2,1 млн устройств. При этом в Европе дела обстоят еще менее радужно — там показатели китайского гиганта снизились на 22,4%, против 15,1% снижения в России.

В результате данного падения, лидером рынка на территории Россси снова стал Samsung, который смог отгрузить за тот же период более 2,5 млн устройств. При этом в IDC отметили, что возглавить рынок Samsung помогли продажи устройств A-серии — смартфонов из низкого и среднего ценовых диапазонов, на которую компания в этом году сделала особую ставку.