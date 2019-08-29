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Сегодня 20:26

Huawei теряет лидерские позиции в России

Теперь на первом месте расположился Samsung
Аналитическая компания IDC провела новое исследование, согласно которому в России сменился лидер по поставке смартфонов. Так, китайская Huawei потеряла первое место, уступив место южнокорейскому конкуренту.

Так, во втором квартале этого года поставки смартфонов производства Huawei на российском рынке упали аж до 2,1 млн устройств. При этом в Европе дела обстоят еще менее радужно — там показатели китайского гиганта снизились на 22,4%, против 15,1% снижения в России.

В результате данного падения, лидером рынка на территории Россси снова стал Samsung, который смог отгрузить за тот же период более 2,5 млн устройств. При этом в IDC отметили, что возглавить рынок Samsung помогли продажи устройств A-серии — смартфонов из низкого и среднего ценовых диапазонов, на которую компания в этом году сделала особую ставку.

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