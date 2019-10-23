Huawei тестирует новый Android на своих прошлогодних флагманах
Важно отметить, что пока компания тестирует лишь китайские версии EMUI 10 и Magic UI 3.0 — глобальное тестирование запланировано на самое ближайшее время. Китайское же обновление доступно владельцам Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro, Huawei Mate 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 X (4G), Honor 20, Honor 20 Pro, Honor V20 и Honor Magic 2 — как видно, китайский технологический гигант не поскупился и сделал тестирование доступным для огромного количества своих девайсов.
Фирменная оболочка Huawei включает в себя все нововведения Android 10, а также немного своих: так, в первую очередь в глаза бросаются заметные улучшения в пользовательском интерфейсе. Начиная с EMUI 10, компания следует дизайну “журнального” стиля с заголовками и колонками. Также в обновленной фирменной прошивке появилась полноценная поддержка полноэкранного жестового управления.