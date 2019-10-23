Huawei тестирует новый Android на своих прошлогодних флагманах

Фирменная оболочка Huawei включает в себя все нововведения Android 10, а также немного своих: так, в первую очередь в глаза бросаются заметные улучшения в пользовательском интерфейсе. Начиная с EMUI 10, компания следует дизайну “журнального” стиля с заголовками и колонками. Также в обновленной фирменной прошивке появилась полноценная поддержка полноэкранного жестового управления.