Huawei уберет зарядку из комплекта Mate 40 Pro

Напомним, что линейку флагманов Huawei Mate 40 анонсировали еще в ноябре 2020 года. Тогда все смартфоны серии имели в комплекте зарядное устройство. Сейчас же компания решила убрать адаптер питания из стандартного набора аксессуаров.

Так, в базе данных китайского регулятора 3C (China Compulsory Certificate) аппарат Huawei Mate 40 Pro прошел еще одну сертификацию. На этот раз в спецификациях можно заметить, что зарядка не идет в комплекте, а выступает в качестве опции. В то же время, отметим, что данное нововведение затронуло лишь модификацию смартфона со стеклянной задней панелью.