Huawei удалила все товары Honor из своего онлайн-магазина

Так, на сегодняшний день в Vmall (китайской интернет-площадке Huawei) не осталось ни одного девайса, произведённого силами Honor, сообщает Gizmochina. При этом если всё же попытаться найти хотя бы что-то, то ресурс предложит вам присмотреться к товарам от Huawei.