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Huawei удалила все товары Honor из своего онлайн-магазина
И порекомендовала присмотреться к девайсам её производства
В сети появилась информация о том, что Huawei «окончательно» попрощалась с дочерним брендом Honor. В связи с этим китайский техногигант удалил все товары экс-дочки из своего онлайн-магазина.
Так, на сегодняшний день в Vmall (китайской интернет-площадке Huawei) не осталось ни одного девайса, произведённого силами Honor, сообщает Gizmochina. При этом если всё же попытаться найти хотя бы что-то, то ресурс предложит вам присмотреться к товарам от Huawei.
Что же касательно бренда, недавно отделившегося от китайского ИТ-гиганта, то у него есть своя онлайн-площадка. И именно на ней, судя по всему, можно будет предзаказать грядущий Honor V40 — первый флагман компании, выпущенный в качестве независимого бренда.