Huawei улучшила камеру P30 Pro

Компания пообещала усовершенствовать ночной режим съёмки, съёмку при слабом освещении и функцию SuperZoom. Помимо этого, Huawei повысила чувствительность сканера отпечатка пальца и исправила некоторые ошибки при распознавании.

Первыми обновление получили пользователи из Индии, но оно уже выходит для аппаратов по всему миру.

Напомним, основная камера Huawei P30 Pro получила положительные отзывы экспертов и заняла лидерскую позицию в рейтинге DxOMark. Её характеристики такие: первый модуль с 40 Мп и апертурой f/1.6, второй ультраширокоугольный на 20 Мп с апертурой f/2.2, третий с телеобъективом на 8 Мп с апертурой f/3.4 и четвёртый ToF-модуль (Time-of-Flight).