Ferra
Телефоны
Сегодня 14:23

Huawei улучшила камеру P30 Pro

В частности, режим ночной съёмки
Huawei выпустила обновление программного обеспечения для флагмана P30 Pro. Оно, помимо всего прочего, улучшило качество съёмки для устройства.

Компания пообещала усовершенствовать ночной режим съёмки, съёмку при слабом освещении и функцию SuperZoom. Помимо этого, Huawei повысила чувствительность сканера отпечатка пальца и исправила некоторые ошибки при распознавании.

Первыми обновление получили пользователи из Индии, но оно уже выходит для аппаратов по всему миру.

Напомним, основная камера Huawei P30 Pro получила положительные отзывы экспертов и заняла лидерскую позицию в рейтинге DxOMark. Её характеристики такие: первый модуль с 40 Мп и апертурой f/1.6, второй ультраширокоугольный на 20 Мп с апертурой f/2.2, третий с телеобъективом на 8 Мп с апертурой f/3.4 и четвёртый ToF-модуль (Time-of-Flight).

Загрузка...
Самое читаемое
Загрузка...