Huawei улучшила камеру в своем флагманском камерофоне

Стоит отметить, что компания уже выпускала обновление ПО, касающееся возможностей камеры устройства — тогда был обновлен сверхзамедленный режим видеосъемки, частота кадров при которой составляет 7680 кадров в секунду. Правда, после этого компания улучшила компоненты, касающиеся пользовательского опыта: так, Huawei сначала добавила с обновлениями жесты управления без касания, а затем и технологию ускорения работы в сети.