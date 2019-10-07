Телефоны
Сегодня 14:11
Huawei улучшила камеру в своем флагманском камерофоне
Хотя казалось бы, куда еще лучше?
Вслед за обновлением фирменной прошивки EMUI 11, Huawei подготовила для владельцев Mate 30 Pro новый апдейт — на этот раз касающийся фотовозможностей флагмана.
Стоит отметить, что компания уже выпускала обновление ПО, касающееся возможностей камеры устройства — тогда был обновлен сверхзамедленный режим видеосъемки, частота кадров при которой составляет 7680 кадров в секунду. Правда, после этого компания улучшила компоненты, касающиеся пользовательского опыта: так, Huawei сначала добавила с обновлениями жесты управления без касания, а затем и технологию ускорения работы в сети.
Свежее обновление прошивки вновь направлена на улучшение камеры Mate 30 Pro через оптимизацию работы камеры — в первую очередь, апдейт делает ее стабильнее. Что важно, Huawei настоятельно порекомендовала всем своим пользователям обновить свои смартфоны.
Самое читаемое