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Сегодня 14:09

Huawei установит процессор Qualcomm в флагманском Huawei P50 несмотря на санкции США

Возможно, достанется даже Mate 50
Некоторое время назад стало известно, что Huawei не сможет производить собственные процессоры линейки Kirin. Всему виной те самые санкции США, которые тянутся еще с мая 2019 года. Но вот, на счастье многих фанатов бренда, Huawei все же получила возможность установить процессор Qualcomm в своем новом флагманском смартфоне Huawei P50. И санкции, судя по всему, этому никоим образом не смогут помешать.

Отметим, что производством чипов семейства Kirin занималась тайваньская компания TSMC, которой по итогу запретили сотрудничать с китайским производителем. И Huawei, судя по всему, не оставалось ничего иного, кроме как договориться о совместном сотрудничестве с Qualcomm. Судя по данным, опубликованным изданием Gizmochina, изначально компания поставит Huawei процессоры для линейки P50, но в дальнейшем, если ситуация с США не сильно изменится, предоставит свои решения и для линейки Mate 50.

Напомним, что релиз Huawei P50 ожидается в начале 2021 года. Таким образом, смартфоны линейки могут стать одними из первых, которые будут работать на новом флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 875. К сожалению, никаких иных подробностей о грядущих передовых камерофонах компании в сети все еще нет.