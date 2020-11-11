Huawei установит процессор Qualcomm в флагманском Huawei P50 несмотря на санкции США

Отметим, что производством чипов семейства Kirin занималась тайваньская компания TSMC, которой по итогу запретили сотрудничать с китайским производителем. И Huawei, судя по всему, не оставалось ничего иного, кроме как договориться о совместном сотрудничестве с Qualcomm. Судя по данным, опубликованным изданием Gizmochina, изначально компания поставит Huawei процессоры для линейки P50, но в дальнейшем, если ситуация с США не сильно изменится, предоставит свои решения и для линейки Mate 50.

Напомним, что релиз Huawei P50 ожидается в начале 2021 года. Таким образом, смартфоны линейки могут стать одними из первых, которые будут работать на новом флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 875. К сожалению, никаких иных подробностей о грядущих передовых камерофонах компании в сети все еще нет.