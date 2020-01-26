Huawei устроила в России распродажу своих популярных смартфонов со скидкой до 50%

Отметим, что в рамках данной акции покупателям будет предложена не только сниженная стоимость устройств, но и подарки при покупке, в числе которых проводные и беспроводные наушники, ноутбуки, а также фирменные “умные” браслеты. Для того, чтобы узнать сумму скидки и подарок нужно добавить товар в корзине. Однако есть и уже известные скидки. Так, покупая Honor 20 Pro можно будет сэкономить порядка шести тысяч, тогда как Honor 20 можно купить на 5 тысяч дешевле. Также компания предлагает заплатить на 3 тысячи меньше за такие модели, как Honor 9X и Honor 9X Premium.

Известно, что “Киберпонедельник” является временной акцией. Она продлится с 27 января по 30 января 2020 года.