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Сегодня 17:30
Huawei устроила в России распродажу своих популярных смартфонов со скидкой до 50%
Акция продлится до 30 января
Акция “Киберпонедельник” коснулась и дочернюю компанию Huawei, а именно бренда Honor, который уже завтра начнет распродавать свои популярные смартфоны со скидками до 50%.
Отметим, что в рамках данной акции покупателям будет предложена не только сниженная стоимость устройств, но и подарки при покупке, в числе которых проводные и беспроводные наушники, ноутбуки, а также фирменные “умные” браслеты. Для того, чтобы узнать сумму скидки и подарок нужно добавить товар в корзине. Однако есть и уже известные скидки. Так, покупая Honor 20 Pro можно будет сэкономить порядка шести тысяч, тогда как Honor 20 можно купить на 5 тысяч дешевле. Также компания предлагает заплатить на 3 тысячи меньше за такие модели, как Honor 9X и Honor 9X Premium.
Известно, что “Киберпонедельник” является временной акцией. Она продлится с 27 января по 30 января 2020 года.