Huawei уже начала тестировать Mate 30

Компания Huawei в начале недели представила смартфоны P30 и P30 Pro. А теперь Huawei подтвердила, что уже начала работу над осенними флагманами серии Mate 30.

Объявление было сделано на брифинге для прессы в Малайзии. Представитель компании подтвердил, что тестирование смартфонов Huawei Mate 30 уже началось. Также он добавил, что анонс флагманов состоится в сентябре или октябре.

Как ожидается, серия включает модели Mate 30 Lite, Mate 30 и Mate 30 Pro. Они придут на смену прошлогодним Mate 20 Lite, Mate 20 и Mate 20 Pro, дебютировавшем в октябре.

По предварительным данным, старшие модели Mate 30 и Mate 30 Pro базируются на пока не представленном процессоре Kirin 985, а Mate 20 Lite обойдётся более простым Kirin 710 или подобным чипом среднего уровня. Kirin 985 не только обеспечивает более высокие скорости, но и поддерживает модем Balong 5000 5G. Также возможно появление пентакамер — основных камер с пятью модулями для съёмки.