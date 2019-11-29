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Huawei в два раза снизила цену на свои смартфоны в России в "Черную пятницу"
В этом году праздник получился крайне богатым на настоящие скидки
В рамках аттракциона неслыханной щедрости российское подразделение Honor объявила о том, что 1 декабря 2019 года на ее сайте будет проходить распродажа различных устройств: начиная от смартфонов и заканчивая прочей электроникой. По заявлению самой компании, скидки на смартфоны и другие устройства бренда составляют до 50%.
Для того, чтобы купить некоторые товары со скидкой, необходимо зайти на сайт, указать свой адрес электронной почты, после чего компания выдаст вам купон. А для того, чтобы сниженная цена отобразилась на сайте, вам необходимо сначала авторизоваться на онлайн-площадке, после чего добавить необходимый товар в корзину. В перечень устройств, которые можно купить с крупными скидками по секретным купонам, вошли такие новинки как Honor 20S, Honor 9X и даже его люксовая версия в лице Honor 9X Premium — последние два смартфона поступили в продажу в России лишь в ноябре текущего года.
Напомним, что также о скидках в честь “Черной пятницы” объявил Яндекс — годовую подписку на сервис Яндекс.Плюс компания отдает на 40% дешевле, чем обычно.