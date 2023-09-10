Huawei вернётся на глобальный рынок, несмотря на американские санкции

Huawei вернётся на глобальный рынок, несмотря на американские санкцииВпечатляет упорство китайцев
Китайский техногигант Huawei готовится к масштабному возвращению на мировую арену смартфонов.
Об этом рассказал популярный инсайдер Ice Universe. По его словам, Huawei уже активировала план по возвращению на международный рынок, на котором на данный момент доминируют Apple и Samsung.
Китайский бренд намерен привнести в рынок новый драйв и инновации, которых, по мнению экспертов, ему сейчас не хватает. Это и станет отличительной особенностью компании.
Стоит отметить, что несмотря на американские санкции, ограничивающие доступ к технологии 5G, Huawei продолжает продавать свои устройства в Европе. Правда, её ассортимент ограничен, и не все модели доступны за пределами Китая.
В прошлом Huawei уже демонстрировала потенциал для занятия лидирующих позиций на рынке, но санкции США существенно замедлили её прогресс.
Теперь вопрос стоит так: сможет ли компания восстановить свои позиции и даже превзойти себя? Время покажет.