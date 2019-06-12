Huawei временно отказалась от планов мирового господства

Компания Huawei Technologies планировала захватить первое место на международном рынке смартфонов в четвёртом квартале 2019 года. Однако, из-за торговой войны между США и Китаем, она была вынуждена отказаться от этой цели.

Об этом сообщил журналистам Шао Янг (Shao Yang), директор по стратегическому планированию Huawei Consumer Business Group. Он отметил, что в компании думали уложиться к четвёртому кварталу, чтобы стать крупнейшим в мире производителем смартфонов, но поняли, что на это потребуется больше времени.

На данный момент Huawei продаёт от 500 до 600 тысяч смартфонов в день, уточнил Шао Янг во время своего выступления на технологической выставке CES Asia в Шанхае. Согласно отчётам аналитиков, на мировом рынке Huawei занимает второе место, уступая лидерство Samsung. В некоторых регионах, в том числе в России, Huawei уже поднялась на первое место.