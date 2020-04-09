Huawei всего за месяц потеряла десятки миллионов долларов на своем новом складном смартфоне

О том, что устройства от китайского гиганта сами по себе дорого стоят, стало известно еще после анонса весеннего флагманского камерофона Huawei P40 Pro. Тогда директор по потребительскому бизнесу компании Юй Чэндун напрямую заявил о том, что цены на новые флагманы высоки, потому что стоимость комплектующих также очень высокая. Так, в том же P40 Pro один лишь модуль камеры стоит более 100 долларов!

Сейчас же, с его слов, стало известно, что с момента запуска Huawei Mate Xs в марте текущего года Huawei уже потеряла в районе 70 млн долларов на одном лишь этом смартфоне. И это с учетом того, что девайс в рознице стоит 2,4 тыс долларов! По словам господина Чэндуна, компания сможет начать зарабатывать на подобного рода смартфонах лишь тогда, когда технология гибких дисплеев станет заметно дешевле.