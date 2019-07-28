Huawei всё ещё не готова выпустить гибкий смартфон Mate X в продажу

Представитель компании Huawei раскрыл новые подробности о судьбе готовящегося к выпуску складного смартфона Mate X с гибким дисплеем. Информацией поделился в недавнем интервью директор направления смартфонов Huawei Хэ Ган (He Gang).

По словам топ-менеджера, инновационный смартфон всё ещё не готов к выпуску и компании требуется дополнительное время на его доработку.

Хэ Ган подчеркнул, что специалисты Huawei всё ещё интенсивно трудятся над оптимизацией и доведения до совершенства Mate X, чтобы тот соответствовал строгим корпоративным требованиям к качеству. Также он признал, что продукт оказался более сложным в создании, чем это ожидалось, как в том что касается дизайна, так и по технологиям.

Хэ Ган отметил, что продукт не выпустят на рынок, пока он не начнёт соответствовать фирменным требованиям к качеству.

Напомним, компания Huawei отложила начало продаж Mate X с лета на осень 2019 года после провала Samsung с её складной моделью Galaxy Fold.