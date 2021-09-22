Huawei выбыл из топ-6 производителей смартфонов в мире

Напомним, бренд realme был запущен в 2018 году и поначалу представлял собой перелицованные бюджетные смартфоны Oppo под другим названием. Постепенно смартфоны realme начали развиваться независимо от Oppo, и сейчас полностью идентичных моделей между двумя брендами уже не выпускается.

Изначально realme начали свою экспансию с индийского рынка, куда они пришли для конкуренции с бюджетными Xiaomi Redmi, а в 2019 г. бренд realme официально пришёл в Россию. Сегодня в гамме смартфонов realme модели стоимостью 7 до 50 тысяч рублей. За период с третьего квартала 2018 года и по второй квартал 2021 года поставки смартфонов и других гаджетов вендора составили 15 млн устройств в квартал, а рост в течение этого срока – 135,1%.

На данный момент realme вышел на рынки 60 стран, в 20 из них вошёл в пятёрку лучших брендов. В частности, во втором квартале 2021 года бренд занял первое место на Филиппинах и в Бангладеш, третье в России, четвёртое в Индии и пятое в Европе. Это, в частности, повлияло на уход с рынка компании Huawei, на место которой пришёл realme.