Huawei выполнила вспышку в грядущем Huawei Mate 30 в форме Луны

Примечательно, что отверстие, предназначенное для светодиодной вспышки, оформлено в неожиданной форме, форме Луны, что, возможно, намекает на огромный потенциал камеры в одном из фоторежимов. И это вполне ожидаемо, ведь в рекламе Huawei P30 Pro компания акцентирует внимание на использовании смартфона в качестве инструмента для получения качественных фотографий Луны.