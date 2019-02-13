Huawei выпустил новый бюджетный смартфон с хорошей камерой

Компания Huawei представила на Филиппинах новый недорогой смартфон Huawei Y6 Pro (2019). Это третье устройство в Y-серии 2019 года после Huawei Y9 (2019) и Huawei Y7 Pro (2019).

Смартфон оснащается 6,1-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (1560 x 720 пикселей), 13-мегапиксельной основной камерой с апертурой f/1.8 и 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Сканер отпечатков пальцев отсутствует, аутентификация пользователей производится по лицу.