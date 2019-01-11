Huawei выпустила недорогой смартфон с мощным процессором и 4000 мАч в аккумуляторе

Компания Huawei представила в Индии смартфон Huawei Y9 (2019). Это недорогой долгоиграющий смартфон с большим дисплеем и четырьмя камерами.
Смартфон оснащается 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 х 1080 пикселей) с соотношением сторон 19,5:9, двойной фронтальной камерой с модулями 13+2 Мп и двойной основной камерой 16+2 Мп. Смартфон поддерживает разблокировку с помощью распознавания лица, также есть сканер отпечатков пальцев.
Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор HiSilicon Kirin 710, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объёмом до 400 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч и поддерживает быструю зарядку.
Смартфон работает на базе Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.2. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS+ГЛОНАСС. Размеры составляют 162,4 х 77,1 х 8,05 мм, а вес — 173 грамма.
Huawei Y9 (2019) предлагается по цене 230 долларов, продажи стартуют 15 января 2019 года.