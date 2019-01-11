Huawei выпустила недорогой смартфон с мощным процессором и 4000 мАч в аккумуляторе

Компания Huawei представила в Индии смартфон Huawei Y9 (2019). Это недорогой долгоиграющий смартфон с большим дисплеем и четырьмя камерами.

Смартфон оснащается 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 х 1080 пикселей) с соотношением сторон 19,5:9, двойной фронтальной камерой с модулями 13+2 Мп и двойной основной камерой 16+2 Мп. Смартфон поддерживает разблокировку с помощью распознавания лица, также есть сканер отпечатков пальцев.