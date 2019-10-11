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Сегодня 14:02
Huawei выпустила новую версию своего сверхпопулярного недорогого смартфона
Но все еще не торопится представить устройство для глобального рынка
Смартфон Honor 9X до сих пор является эксклюзивным для Китая продуктом — за пределами родины устройство все еще приходится заказывать в китайских интернет магазинах. И пока европейские покупатели ждут своей очереди и презентации Honor 9X и 9X Pro для глобального рынка, в Китае представили уже третью порцию новых цветов задней крышки.
Если до этого были доступны цвета Magic Night Black, Charm Sea Blue и Charm Red, а недавно появился цвет Icelandic White для Honor 9X, то сейчас такой же цвет стал доступен и для 9X Pro. Новый цвет имеет приятный белый оттенок, напоминающий подобное решение от Xiaomi в их Mi 9CC. Также напомним, что Honor 9X Pro оснащен 6,59-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FullHD+ или 2340 x 1080 пикселей. Работает смартфон на базе фирменного процессора Kirin 810, имеет 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти внутренней.
Стоит отметить, что последние слухи гласят, что глобальная версия Honor 9X и 9X Pro оснастят более слабым процессором и отправят в продажу без поддержки сервисов Google, как это случилось ранее с Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro.
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