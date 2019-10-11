Huawei выпустила новую версию своего сверхпопулярного недорогого смартфона

Если до этого были доступны цвета Magic Night Black, Charm Sea Blue и Charm Red, а недавно появился цвет Icelandic White для Honor 9X, то сейчас такой же цвет стал доступен и для 9X Pro. Новый цвет имеет приятный белый оттенок, напоминающий подобное решение от Xiaomi в их Mi 9CC. Также напомним, что Honor 9X Pro оснащен 6,59-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FullHD+ или 2340 x 1080 пикселей. Работает смартфон на базе фирменного процессора Kirin 810, имеет 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти внутренней.