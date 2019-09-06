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Huawei выпустила "переиздание" флагманского Huawei P30 Pro

Весенний флагман будет доступен в двух новых расцветках
Huawei P30 Pro менее, чем за год, успел стать достаточно популярным смартфоном. Компания также понимает, какой любовью пользуется ее флагман у пользователей, и потому, по всей видимости, решила “переиздать” свой весенний камерофон.

Смартфон получит две новые расцветки — Mystic Blue и Mystic Lavender. Также новая версия популярного флагмана получит новый тип задней крышки: теперь она, как и в Google Pixel, будет разделена на две части. Одна будет по-прежнему глянцевой, а вторая станет матовой. В целом такое решение кажется свежим, осталось лишь дождаться, насколько оно будет практичным.

По железу в “обновленном” Huawei P30 Pro ничего нового не появилось: здесь как и прежде установлен процессор Kirin 980, 6,47-дюймовый дисплей, аккумулятор емкостью 4200 мАч и с поддержкой технологии быстрой 40-ваттной зарядки, а также 8 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти. Отличительной особенностью смартфона является его четверная камера, в котором установлен 40 Мп модуль с апертурой f/1.6, ультраширокоугольный объектив на 20 Мп с апертурой f/2.2, телефото объектив на 8 Мп с апертурой f/3.4 и отдельный модуль ToF для измерения глубины, функций дополненной реальности и эффекта боке. Также в смартфоне имеется 10-кратный гибридный и 5-кратный оптический зум.

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