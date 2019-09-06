Huawei выпустила "переиздание" флагманского Huawei P30 Pro

По железу в “обновленном” Huawei P30 Pro ничего нового не появилось: здесь как и прежде установлен процессор Kirin 980, 6,47-дюймовый дисплей, аккумулятор емкостью 4200 мАч и с поддержкой технологии быстрой 40-ваттной зарядки, а также 8 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти. Отличительной особенностью смартфона является его четверная камера, в котором установлен 40 Мп модуль с апертурой f/1.6, ультраширокоугольный объектив на 20 Мп с апертурой f/2.2, телефото объектив на 8 Мп с апертурой f/3.4 и отдельный модуль ToF для измерения глубины, функций дополненной реальности и эффекта боке. Также в смартфоне имеется 10-кратный гибридный и 5-кратный оптический зум.